阿國鵝肉小吃曾碰到禽流感疫情，造成鵝肉購買困難，大概長達一年的時間店內門可羅雀，客人進到店裡因無販售鵝肉便直接轉頭就走，令店長邱文和相當無奈。（姜霏攝）

位於桃園山腳的阿國鵝肉店是當地知名店家，老闆邱漢國2年前到廣東順德學習燒鵝技術，返台後將店內的燒鵝品質直線提升，雖然剛開始販售時居民並不願意買單，經過長達一年的磨合期逐漸吸引不少饕客蒞臨。

店長邱文和接手父親的店面時年僅23歲，邱文和回憶當時員工共有8位，但其中有不少員工年紀都比他大，很多時候會不服他的指令，尤其剛開幕時生意很好，面對人力編排及餐廳管理都面臨許多困難。邱文和提到，第2年碰上禽流感，鵝的數量不如鴨跟雞那麼多，一撲殺完便了了無幾，將近長達1年的時間都沒有足夠的鵝肉量，且價格是現在市價的1倍。

邱文和說，父親在2年前決定提升餐廳品質，遠至廣東順德學習燒鵝技術，將道地的燒鵝手法帶回台灣，起初在學習時碰到許多窘境，由於燒鵝是利用龍眼木炭烤，火侯控制是一大難題，技術純熟後又面臨到居民不願意買單的情形，「很多人以為炭烤就是煙燻」，邱文和提到，山腳是鄉下地區，很多年長的顧客並不接手這樣的料理手法，需要不斷的嘗試、推銷，歷經長時間販售後，反而吸引到許多外地的客人特地前來光臨。

邱文和談起2年前曾有一位來自士林的鵝肉愛好者，到處品嚐各地的鵝肉，他說這位顧客一吃完他們的燒鵝，便讚賞並不輸給香港和廣東燒鵝，令邱文和深感欣慰。邱文和透過Google評價締造好口碑，時常有外縣市的民眾慕名前來，只為嚐上一口美味的燒鵝。

(中時 )