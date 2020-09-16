位於桃園山腳的阿國鵝肉店是當地知名店家，老闆邱漢國2年前到廣東順德學習燒鵝技術，返台後將店內的燒鵝品質直線提升，雖然剛開始販售時居民並不願意買單，經過長達一年的磨合期逐漸吸引不少饕客蒞臨。
店長邱文和接手父親的店面時年僅23歲，邱文和回憶當時員工共有8位，但其中有不少員工年紀都比他大，很多時候會不服他的指令，尤其剛開幕時生意很好，面對人力編排及餐廳管理都面臨許多困難。邱文和提到，第2年碰上禽流感，鵝的數量不如鴨跟雞那麼多，一撲殺完便了了無幾，將近長達1年的時間都沒有足夠的鵝肉量，且價格是現在市價的1倍。
邱文和說，父親在2年前決定提升餐廳品質，遠至廣東順德學習燒鵝技術，將道地的燒鵝手法帶回台灣，起初在學習時碰到許多窘境，由於燒鵝是利用龍眼木炭烤，火侯控制是一大難題，技術純熟後又面臨到居民不願意買單的情形，「很多人以為炭烤就是煙燻」，邱文和提到，山腳是鄉下地區，很多年長的顧客並不接手這樣的料理手法，需要不斷的嘗試、推銷，歷經長時間販售後，反而吸引到許多外地的客人特地前來光臨。
邱文和談起2年前曾有一位來自士林的鵝肉愛好者，到處品嚐各地的鵝肉，他說這位顧客一吃完他們的燒鵝，便讚賞並不輸給香港和廣東燒鵝，令邱文和深感欣慰。邱文和透過Google評價締造好口碑，時常有外縣市的民眾慕名前來，只為嚐上一口美味的燒鵝。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。