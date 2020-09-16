美國聯準會（Fed）周三公布最新貨幣政策決議，這是採取新彈性平均通膨率目標策略後首次開會，並首度發表2023年經濟預測。儘管市場在會前預期Fed至少在2023年初前不升息，但仍關注其新策略如何溶入政策方針與經濟預測之中。

Fed主席鮑爾（Jerome Powell）8月宣布更傾向鴿派的新策略後，外界普遍預期就算通膨率高於2％目標一段時期，Fed仍維持近乎零利率水準不變。

CNBC近期針對37位經濟學家、基金經理人和策略師做最新調查，顯示新策略已改變市場對利率前景看法。

大部份受訪者認為就算經濟衰退結束和通膨率高於2％目標，Fed在2023年2月前仍不會升息，較7月調查預估最早的升息時間延長六個月。對通膨率高於目標後Fed能忍耐多久不升息，48％受訪者認為半年到一年，41％認為一年或以上。

受訪者預期Fed決定升息前半年，平均每月通膨率水準達3.2％才會促使其採取行動。但部份受訪者擔心通膨壓力增加的時間，會較Fed預期來得早。

雖然BMO資本市場代理首席經濟師葛列格里（Michael Gregory）預期Fed最快也要到2024年才升息，但CIBC資本市場首席經濟師珊費特（Avery Shenfeld）認為不管是預期在2022年底抑或踏入2024年後才升息，各種揣測都有合理性。

在新策略下，外界對Fed周三是否提出貨幣政策「前瞻指引」有不同看法，但大部份專家認為Fed會延後至年底才提出前瞻指引。

珊費特認為Fed可能採取「有條件的」前瞻指引。野村證券首席經濟師亞歷山大（Lewis Alexander）不認為Fed會有一致性的前瞻指引。

儘管專家普遍預期Fed會容忍通膨率高於目標一段時間後才升息，但他們都希望Fed能對此做出更清楚說明而不是由外界瞎猜。

(工商 )