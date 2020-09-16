美國軟體大廠Adobe第3季（迄至8月底）財報優於預期，15日盤後股價大漲2.8％到511.8美元。Q3營收年增14％達32.3億美元，比該公司預期的31.5億美元還好，也擊敗華爾街預測的31.6億美元。非通用會計準則（Non-GAAP）的每股獲利2.57美元，勝過Adobe財測的2.4美元及華爾街預估的2.41美元。

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