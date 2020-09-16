Adobe上季財報優預期 盤後股價大漲 21:212020/09/16 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國軟體大廠Adobe第3季（迄至8月底）財報優於預期，15日盤後股價大漲2.8％到511.8美元。Q3營收年增14％達32.3億美元，比該公司預期的31.5億美元還好，也擊敗華爾街預測的31.6億美元。非通用會計準則（Non-GAAP）的每股獲利2.57美元，勝過Adobe財測的2.4美元及華爾街預估的2.41美元。 (工商 ) #Adobe #財報優 #盤後股價 #大漲 #華爾街 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 譜瑞-KY大啖蘋果訂單 法人買超量創9月單日新高 19:122020/09/16 財經 比亞迪代工蘋果新iPad 股價揚 04:102020/09/16 全球財經 熱門股－杏國 跌深反彈價量齊揚 04:102020/09/16 證券．權證 股匯雙漲 台幣連2日升破楊金龍防線 04:102020/09/16 財經焦點 Zara母公司Q2業績優預期 激勵股價大漲 21:112020/09/16 財經 《集中市場》外資狂買超184億元 台積偕台股飆收盤新高 15:232020/09/16 財經 《國際產業》Zara母公司印地紡上季轉盈 15:062020/09/16 財經 台積電漲近3％帶頭衝 台股登12976點創收盤歷史新高 13:372020/09/16 財經 《電腦設備》回溫跡象現＋中長期看佳 外資調升研華目標價 12:332020/09/16 財經 《美股掃瞄》蘋果漲幅回吐 美股失守盤中高點 08:352020/09/16 財經 財經熱門新聞 人民幣1天飆破2大關 專家爆下一波驚人價位 - 財經 抓到了！台積電狂噴爆背後藏鏡人 竟是「華爾街怪咖」 - 財經 當年買宏達電賠掉2棟摩天樓 金管會罕見重罰新壽有內幕 - 財經 川普堵死華為 為何台韓廠乖乖聽話？英媒爆2大原因 - 即時 Fed今晚公布報告很誘人 專家：黃金狂牛續衝 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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