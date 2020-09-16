川普政策急轉彎 擬取消加國鋁稅 21:212020/09/16 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加拿大杜魯道政府準備列清單對美製貨品開徵報復性關稅前夕，美國川普政府對加國的關稅政策出現大轉彎，擬取消對加國製鋁品徵收的10％關稅。美國貿易代表辦公室15日指出，經過與渥太華當局協商後，今年9至12月從加國進口的鋁品，可望比1到7月大減50％，回復到正常水準，據此取消加徵10％關稅。 (工商 ) #加國 #關稅 #徵收 #鋁稅 #川普政策 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 伊朗擬殺美大使 川普嗆千倍奉還 04:102020/09/16 國際大事 美繼任駐陸大使 鷹派可能出線 04:102020/09/16 國際大事 川普對陸發動十月驚奇 04:102020/09/16 時論廣場 觀念平台－台美BTA怎麼談才能雙贏？ 04:102020/09/16 專題周報 中時社論》不能強迫台商放棄大陸 20:332020/09/16 中時社論 美國計畫提供台灣7種武器 協助台灣達成「要塞化」目標 20:302020/09/16 軍事 ECFA滿10年變數多 台灣剉咧等！農民嗆：到大陸去種 07:212020/09/16 政治 狂人川普變小孬孬 美加關稅戰1個月就收兵 11:482020/09/16 財經 《美股》川普加持 甲骨文股價逼近歷史高點 10:002020/09/16 財經 影》川普前妻批移民都強暴女人被罵翻 意外洩伊凡卡未來驚人容貌 00:132020/09/16 國際 財經熱門新聞 人民幣1天飆破2大關 專家爆下一波驚人價位 - 財經 總統府人令 由郭耀煌任行政院科技政委 - 財經 抓到了！台積電狂噴爆背後藏鏡人 竟是「華爾街怪咖」 - 即時 Fed今晚公布報告很誘人 專家：黃金狂牛續衝 - 財經 當年買宏達電賠掉2棟摩天樓 金管會罕見重罰新壽有內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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