加拿大杜魯道政府準備列清單對美製貨品開徵報復性關稅前夕，美國川普政府對加國的關稅政策出現大轉彎，擬取消對加國製鋁品徵收的10％關稅。美國貿易代表辦公室15日指出，經過與渥太華當局協商後，今年9至12月從加國進口的鋁品，可望比1到7月大減50％，回復到正常水準，據此取消加徵10％關稅。

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