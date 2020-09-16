畢業自HBL名校高苑工商、政大雄鷹籃球隊主控田浩，在大四球季前選擇提前投入職業，加盟P+聯盟新竹攻城獅，教頭陳子威給予祝福，也為球隊戰力雖受影響，但全隊新球季仍將繼續秉持初衷努力，也期許新加入的大一新鮮人游艾喆在控球後衛上提供更多支援。

游艾喆今天和隊友王凱裕上完課後一起出席雄鷹隊與咖啡廳的聯名記者會，兩人今年3月才幫助能仁家商完成HBL男子組2連霸，到了大學繼續當隊友，因為才開學沒多久，對於大學生活還是相當新鮮，游艾喆透露，他和王詠誠、林彥廷兩位學長是室友，他們會分享很多經驗，另一位學長涂亦含則是給他不少選課建議，「我這學期修了21個學分，想說趁現在多修點學分。」

游艾喆是HBL冠軍賽MVP，加入政大自然受到不少關注，他坦言來到雄鷹隊還在學習，後衛位置還有林勵、林彥廷兩位前HBL MVP在，在田浩挑戰職業聯盟之前，自己場上場下也跟著學習，田浩離隊後自己責任更多，會努力承擔、不辜負教練期待。

損失一名後場大將，陳子威認為球隊戰力有損失，但也因為田浩是雄鷹隊第一個挑戰更高層級的好手，也可以成為球員後輩的榜樣，未來也能以前進職業為目標，而雄鷹隊當初成立第1屆招收的7名球員，田浩進軍職業賽，吳冠誼和黃博暄現在是球隊和咖啡店Cama café合作的店員，朱力勳則打算往籃球教學發展，「斜槓身分」也替自己的人生開啟更多條路，對年輕球員也是好事。

(中時 )