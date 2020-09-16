義大利魔幻電影《皮諾丘的奇幻旅程》在全球大賣6億台幣票房，對坎城名導馬提歐賈洛尼（Matteo Garrone）以及《美麗人生》奧斯卡影帝羅貝托貝尼尼（Roberto Benigni）來說，都堪稱意義非凡。兩人不僅從小都是「皮諾丘」粉絲，羅貝托貝尼尼更出生在原作者卡洛柯洛帝（Carlo Collodi）家鄉附近。

有趣的是，為讓該片像「皮諾丘」原著一樣受到歡迎，讓4至80歲擁有赤子之心的觀眾都會喜歡。導演馬提歐賈洛尼在拍攝時，每場戲都親邀孩童們坐鎮指導，一旦孩子們感到不適，就立即改以他們的視角來調整拍攝方式，務必讓觀眾OK，並感受到滿滿父愛，讓這部「小木偶真人版」鉅片《皮諾丘的奇幻旅程》挾美國爛番茄93％超強好評。

坎城名導馬提歐賈洛尼以詭譎、寫實及暗黑風格著稱，自6歲就愛上「皮諾丘」，儘管「皮諾丘」全世界有千百種版本，但他很自豪電影《皮諾丘的奇幻旅程》這個版本最能描述父子之間最偉大的愛，「我的演員們為角色帶來最感人的演出」，更深信「如果卡洛柯洛帝看到，一定也會喜歡」。

馬提歐賈洛尼邀請了以《美麗人生》奪奧斯卡影帝的義大利男星羅貝托貝尼尼飾演慈愛的老木匠「傑佩托」，片中不論他「望子成龍」送皮諾丘去上學，或焦急尋找頑皮失蹤皮諾丘的戲，父愛入木三分、感人肺腑，不僅入圍「義大利奧斯卡」，更勇奪義大利銀緞帶獎最佳男配角大獎。電影18日在台上映。

(中時 )