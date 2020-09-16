今天台股開盤直接突破13,000點，今天的最高點距離前波歷史高點13031點，只有10點的距離，不過是什麼大利多讓台股今天可以大漲100多點？在亞股當中一枝獨秀？我可以誠實地告訴你，根本沒有新的利多消息，全都是「華爾街的資金」在操作。

我相信很多分析師都會說今天大漲，是因為昨天蘋果新iPad Air採用台積電5奈米製程，然而，這個原因早在上個月底，業界與媒體就已經預期到並報導的事，哪是什麼新利多？上個月就知道蘋果今年新iPhone12、Macbook、iMac及iPad的中央處理器(CPU)與繪圖處理器(GPU)，都會採用台積電5奈米先進製程，這些都是已知的事實，不能硬找理由！

股市的漲跌，你每天都可以找到一百種說法。台股在8月20日那天大跌600多點，沒有重大利空，只有華為的舊聞重炒；昨天台積電ADR大漲6%多，也沒有重大利多，蘋果秋季發表會還推遲5G新iPhone12的發表。所以很顯然地，台積電的上漲表現是某群資金在拉抬，而且我敢說就是華爾街的資金！

以前，台股中的台積電漲跌表現，會領先台積電ADR的夜盤表現，大多數是台積電下午有辦法說會或是公布財報數字，台積電ADR才會先反映。不過在最近，你有發現是台積電ADR的漲跌，左右著台灣的股市動態嗎？不管是大盤刷新歷史新高的那天，還是昨天，都上演同樣的戲碼，你有看清楚嗎？

就在本文截稿同時，剛發現美國華爾街著名交易員、號稱股市怪傑的投資交易冠軍Mark Minervini在推特上說：「我們早上買進台積電ADR，而且股價一路走高！」這就是驗證我推論的證據之一，而且這還只是願意公開的華爾街操盤手，看不見的資金一定更多！所以台積電及台股，近期還會上漲！我認為，台股在9月下半，鬼門關了之後，台股的創新高的大門正要打開!

(中時新聞網)