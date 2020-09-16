張達明（左）與郭富城在電影《麥路人》有對手戲。（華映娛樂提供）

港星張達明憑《麥路人》獲得本屆香港金像獎最佳男配角獎，他在片中飾演「口水祥」，24小時流連在快餐店，講話口無遮攔但心地不壞，任憑郭富城不斷地幫他介紹工作，但仍因為了換取一餐溫飽，而做了錯誤決定。他在微博為電影註解：「是流浪，也是溫暖，每一種人生都有不易。」

他獲獎時透露，「這個獎不是我的，是《麥路人》所有工作人員及演員，他們做得好我才可以得獎。」他透露，自己是幸運兒，「那段時間跑步創造了新的成績，等了26年的金像獎又拿到，讓我向金像獎最佳男主角邁進。」

55歲的張達明曾與周星馳演出電影《大內密探零零發》，其中經典一幕飾演皇上的他賞星爺巴掌，打得星爺滿臉通紅，成為戲迷心中的經典。他在事業巔峰之際，2011年罹患鼻咽癌，抗癌期間，他的太太一直陪伴他接受化療，但兩人卻於2016年宣佈離婚，結束了15年的婚姻，讓人驚訝，對此張達明曾透露，離婚不涉及第三者與金錢，而是希望大家過得好一些。

張達明在歷經罹癌之後，雙腳開始出現麻痺，與肌肉萎縮，出現行動變得緩慢的後遺症，每天下床落地成了最大挑戰。而他更患重金屬中毒，身體珀金含量一度超標63倍，又因在抗癌期間做了大量的電療與化療，讓他的腦部受到影響。他透露，醫生曾提醒他腫瘤可能會再復發，但他生性樂觀，認為醫療技術越來越發達，自己另外又吃中藥調理身體，有信心戰勝病魔。

他的好友吳鎮宇、周潤發更不斷鼓勵他與病魔抗戰，周潤發還經常陪他爬山鍛鍊身體，張達明時常在微博愛自己登山照，他說，「天氣晴朗，就找個好空氣的好空間抬頭一會，讓陽光親親你的臉。」又說，「感覺健康以從臉上慢慢滲入！」並再次感謝所有前線的醫務人員。《麥路人》明（17日）全台上映。

(中時 )