陸美關係持續惡化，美國近期積極拉攏歐盟、東協等國家，希望共同對抗大陸。美國國務卿蓬佩奧15日參加視訊會議時表示，如今越來越多國家已改變對中國霸權野心的看法，中國隱匿疫情與掠奪行徑讓世界覺醒，他為此感到欣慰；他也強調美國沒有衰退，隨時隨地都會挺身而出，捍衛自身利益。

蓬佩奧受華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）邀請，透過視訊方式談論大陸挑戰。他批評，中國企圖實現其霸權野心，目的是要顛覆既有國際秩序，而美國「尋求以規則為本的國際體制，（這將）成為下個世紀的主導力量。這個（體制）不僅有益美國，而且有益全世界熱愛自由的人民」。

蓬佩奧說，「在我先後擔任中情局局長和國務卿的4年裡，我向各國領導人列舉了一系列數據和事實，介紹中國對這些國家、人民和領土安全的威脅。我不得不說，過去半年多來，我對各國對中政策的轉變感到欣慰。世界已經醒過來了」。他還強調，「美國不是1個正在衰退的國家。如今中國首次意識到美國會捍衛自身利益，並將基於公平對等的原則進行回應，事實上我們無時無刻都會這樣做」。

蓬佩奧字7月底接連訪問了中東、歐洲多國，目的就是爭取這些國家對美國對中強硬政策的支持。之後，斯洛維尼亞成為波蘭、捷克、愛沙尼亞等國之後，承諾將大陸電信巨擘華為排除在5G建設外的歐洲國家。

另外，7月才在國會提出挺台法案《台灣防衛法》（Taiwan Defense Act）的共和黨籍聯邦眾議員加拉格（Mike Gallagher），15日也在華盛頓智庫全球台灣研究中心（GTI）的視訊年會上表示，今日的台灣已成為全球地緣政治競爭核心。他認為美國以往的「戰略模糊」已經失效，華府應轉採「戰略清晰」策略，以讓北京清楚知道，一旦他們發動對台攻擊，美國不可能袖手旁觀。

(中時 )