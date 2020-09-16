台中市政府新任政風處長詹政曇上任月餘，迄今卻尚未布達一事，市長盧秀燕曾表示要與法務部協商人選，但法務部長蔡清祥16日出席中國附醫簽約儀式後表示，全國政風主管、首長由法務部核定、廉政署派任，並在法務部宣示就職，蔡說，法律人事已經定案。台中市政府表示，靜態協商結果。

法務部長蔡清祥指出，法務部是各法律的專業單位，政風人員依法令由法務部核定、廉政署派任，也正式的在法務部宣誓就職，過去的慣例都是如此，也許盧秀燕市長可能有些誤會，法務部會努力進一步溝通，希望這件事情早日圓滿落幕。

據悉，詹政曇8月5日應就職，已在法務部宣誓布達，詹3度想參與市政會議，卻被擋在門外未能進場，因市府認為，原先屬意的人員是11職等，卻安排13職等，體制上是不合的，認為法務部未與地方政府先協調。蔡清祥表示，法務部、廉政署派任政風人員，採一條鞭作業，認為盧可能誤會法務部提名由地方首長核定。

蔡清祥說，處長職位已懸缺了1年半，廉政署是直屬主管機關，期間不斷溝通，對人選交換意見，或許盧有屬意的人選，導致雙方無共識，基本上人事已定案，無庸置疑。早日讓政風處長步上軌道工作，協助台中市政府、地方首長，若任職單位的地方政府要舉行宣誓就職儀式，法務部也不反對，更樂意派員參加。

(中時 )