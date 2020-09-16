藝人小鬼（黃鴻升）16日北投住家中猝逝，享年36歲，英年早逝讓各界相當不捨，小鬼與父親的好感情，演藝圈都知道，去年初健康檢查時驗出三高，當時父親非常擔心，孝順的小鬼立刻改變自己，3個月內就把三高數字降下來，就是為了不讓父親替自己擔心，而他的胸口刺上父親的頭像，背後原因充滿洋蔥。

小鬼胸口刺父親臉，加上米老鼠耳朵(圖片取自/黃鴻升aes_alien IG)

去年年初，小鬼身體健康檢查後驗出三高，父親得知後，相當擔心小鬼身體狀況，為了不讓父親一把年紀了，還替自己擔心，小鬼立刻戒掉最愛的甜食，開始運動健身，努力為健康做出改變，不到3個月，就降下三高數字。

小鬼曾解釋加上老鼠耳朵的原因(圖片取自/黃鴻升aes_alien IG)

小鬼與父親感情非常好，2014年的父親節，他決定在胸口刺上父親的臉蛋，除了想表達對父親的愛，也提醒自己要讓父親感到驕傲，當時徵詢父親意見時，不但沒反對，還要求跟小鬼一起去刺青，也要把他的頭像刺在手臂上。

幽默的小鬼還將父親頭像「加上米老鼠耳朵」，他曾笑說「因為不想看到爸爸兇巴巴的樣子，一來爸爸屬鼠，二來米老鼠永遠不退時尚」，看的出來兩人感情有如兄弟一樣，且父親更是小鬼最忠實的粉絲。

(中時新聞網)