瑞銀投資銀行研究部今天公布，上調全球半導體業今年收入預測至增長4.5％，並指出，因為智慧手機、消費電子、汽車和工業等多個終端市場的回暖力度都在增大，看好半導體業營收年增，獲利上漲成為進一步推升股價的必要因素。

瑞銀投資銀行研究部將2020年半導體行業收入預測，從之前的4,060億美元（下跌1.4％），改為上調至4,310億美元（年增4.5％），等於從悲觀萎縮一百八十度大轉彎為正向樂觀。而2021年營收收預測基本不變，仍維持在4,720億美元，年增9.6％。

剔除記憶體項目，瑞銀投行對於其它項目加總的2020年收入預測為3,160億美元，年增長3.5％。之前的預測為2,840億美元（下跌7.2％），至於2021年收入預測為3,470億美元（年增9.5％），也優於先前預測的3,230億美元。

該行研究團隊指出，最大變化來自邏輯IC（不含CPU）和模擬半導體，終端消費市場需求突然爆增，但也出現庫存增加再次超過營收成長，顯示增加的需求量部份進了庫存，「這是我們不樂見的基本面情況」。

(工商 )