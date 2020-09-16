2020台灣名人賽暨第34屆三商盃高爾夫邀請賽明天起在台灣高爾夫俱樂部（淡水球場）進行四回合72洞賽程，今年由於全球新冠肺炎疫情影響，外國選手入境參賽須經過兩周的隔離程序，前來參賽有其困難度，因此大會改為全部邀請台灣選手參賽，總獎金為台幣1200萬元，冠軍獎金為台幣240萬元，規模仍然是全台第一大賽。

這項台灣高爾夫界男子第一大賽，由台灣名人賽高爾夫運動振興基金會丶台灣高爾夫俱樂部與台灣職業高爾夫協會（TPGA）主辦，真理大學協辦，贊助單位三商投資控股公司與三商美邦人壽保險股份有限公司，今年有100位台灣好手參賽，其中94位職業球員、6位業餘球員，前兩回合結束後，取成績前50名選手晉級後兩回合決賽。

曾於2005、2011及2016年奪冠的39歲地主選手呂偉智，尋求生涯第4度封王，57歲地主球員呂文德仍有實力追求賽史紀錄第5冠，林家兩位冠軍兄弟林文堂與林文科也都瞄準第二冠，林文堂在2009年奪冠，林文科在2003年封王，其中林文堂2018年以1桿之差並列亞軍，今年再度成為台灣球迷注目焦點。

今天先進行18洞職業業餘配對賽與頒獎午宴，配對賽採每組18洞最低桿數，最後由職業選手林文科與社會業餘球員翁

崇家丶林宜佑與陳平三合力以低於標準桿17桿的55桿贏得冠軍，每位社會業餘球員獲得MIZUNO ST190開球木桿一支。

(中時 )