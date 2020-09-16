前總統府發言人丁允恭爆發醜聞，監察院長陳菊表示，丁出任行政院副發言人，是賴清德看中他的才華，並不是她提拔。曾自爆是丁允恭前老闆的前民進黨立委沈富雄指出，推給賴清德，一點道理都沒有。

沈富雄在政論節目中表示，陳菊把丁允恭引薦或是提拔他的責任，推給賴清德，這一點道理都沒有。因為丁允恭所有的犯行，都在她高雄市長任內。沈富雄還透露，所有綠營曾經當過丁允恭老闆的，唯一沒有提拔他的就是他，「我跟他(丁允恭)很少溝通，他跟其他的同事也很少溝通。他每天來就是吊兒郎當，穿著拖鞋，然後在這裡不講話，就是跟大家都不一樣。」

沈富雄認為，判斷一個人的才華，可以靠面試來決定一部分，但是一個人的品德，很小一部分就靠那人進來辦公室以後，跟那個辦公室的氛圍合不合。比如說他是鹹水魚，他現在進去之後說這池水是淡水，他趕快跑了，因為再待下去會死，所以關鍵就在這裡。

陳菊為何一路提拔他？沈富雄認為，丁允恭很會隱藏。被問到丁當他助理為何就不隱藏？沈富雄表示，由於丁允恭待在他那邊的時間很短，他不曉得丁幾個月的時間到底做了哪些事情。因為丁允恭來的時候，大家說他很厲害，他一時不察就聘用了，結果也不用他處理，就跑掉了。

(中時新聞網)