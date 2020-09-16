民雄鄉牛斗山一帶有許多蓮田，不同於白河蓮花以採蓮子為主，牛斗山主要生產蓮藕，種植面積極盛時期曾達100多公頃，目前則減至約57甲左右，牛斗山的蓮藕屬菜藕，一般不會製成藕粉，藕農鄧素玉幾年前發現菜藕只要成熟度夠，就能製出口感佳的藕粉，自產自銷獲得不少好評。
蓮藕分為粉藕和菜藕，粉藕會開花、結蓮子；菜藕則不開花且沒有蓮子但地下莖肥大，吃起來脆口，多用於入菜。一般藕粉多是用粉藕磨成，鄧素玉約5年前發現，菜藕放至完全成熟時也可製成藕粉且品質優良，因此實驗幾年後便開始自產自銷。
牛斗山的蓮藕每年5月採收時以販售新鮮根部，也就是俗稱的蓮藕為主，時序推移至8月後蓮藕已完全成熟，藕農便開始「洗藕粉」，洗藕粉的工序相當複雜，除清洗蓮藕、去頭去尾到採挖壓榨成汁、瀝渣、洗粉、沈澱，最麻煩的則是「抓沙」，需重複相同動作不下數十次才能有完全0雜質的藕粉。
鄧素玉總共種植7分多地的蓮藕，已有近30年經驗，製藕粉時大多是從凌晨4點開始忙到晚上，相當辛苦，近年來也配合山中社區的小旅行，讓遊客體驗洗藕粉的過程，同時推廣藕粉的好處。
不少民眾拿到藕粉卻不知如何料理，鄧素玉說，自己的農家小撇步是「沙士加藕粉」，下田回家若有輕微中暑現象，喝上一杯相當解熱，製成冰涼的蓮藕茶也很消暑，且純天然健康無負擔。
(中時 )
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