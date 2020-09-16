美國聯準會（Fed）為期2天的政策會議即將結束，外界預期Fed將持續採取寬鬆貨幣，並維持低利率的政策。因此，道瓊指數周三(16日)一開盤上漲83.93點或0.30%，暫報28,079.53點，4大指數皆小漲，4大科技巨頭則漲跌互見，特斯拉股價下跌逾1%。

截至台北時間16日晚間9點45分在左右:

道瓊指數上漲28.12點或0.10%、暫報28,023.72點。

標普500指數上漲6.21點或0.18%、暫報3,407.41點。

那斯達克指數上漲18.33點或0.16%、暫報11,208.66點。

費城半導體指數上漲7.32點或0.33%，報2226.51點。

4大科技巨頭:

蘋果股價下跌0.31美元或1.72%、暫報115.23美元。

facebook股價下跌0.56美元或0.21%、暫報271.86美元。

google母公司 Alphabet Inc Class A股價上漲17.76美元或1.16%；暫報1,552.88美元。

亞馬遜股價上漲11.61美元或0.37%、暫報3,167.74美元。

另外，特斯拉股價下跌7.49點或1.66%、暫報442.28美元。

台積電ADR股價上漲13.00點或2.92%、暫報458美元。

(中時新聞網)