總部位華盛頓的知名民意調查公司皮尤研究中心(Pew Research Center)在最新發布的全球疫情民調報告中指出，各國應對疫情的表現以德國總理梅克爾獲得最高評價，大陸的習近平與俄羅斯普丁雖然也被列為表現不佳，但仍遠勝美國總統川普。

綜合外媒報導，皮尤研究中心的調查報告指出，由於處理新冠疫情獲得極差評價，美國國際聲譽急劇下跌。平均而言，在被調查的13個國家中，只有15%的受訪者對美國處理疫情持正面評價。大多數受訪者認為世界衛生組織(WTO)、歐洲國家甚至中國大陸在防疫工作上的表現更好。

報導說，德國的受訪者對美國的評價尤其嚴厲，只有26%的受訪者對美國持正面評價，這個數字僅比2003年高出一個百分點──當時有許多德國人抗議美國入侵伊拉克。

法國和英國的受訪者中對美國持正面評價者略高於德國，分別為31％和41％。作為美國的長期盟友，英國受訪者對美國評價是皮尤進行調查以來最差的一次。

皮尤的調查報告說，川普就任美國總統以來，聲譽持續下跌。調查數據顯示，川普上任後獲得的評價一直都低於其前任歐巴馬，尤其在西歐國家特別明顯。總體而言，在受訪者看來，其他一些傳統上全球聲譽不佳的國家領導人的表現都要好過川普。

皮尤調查報告說，德國總理梅克爾在調查中名列前茅，大約3/4的受訪者對她持正面評價。俄羅斯總統普丁和大陸國家主席習近平獲得評價不好，但仍遠遠高於川普。

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文章來源：U.S. Image Plummets Internationally as Most Say Country Has Handled Coronavirus Badly
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(中時新聞網)

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