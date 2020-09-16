1名居住在印尼爪哇的41歲人妻，因老公長期失業在家，她不得已只好接客賣身貼補家用，卻在1次連接6位客後，疑似體力無法負荷，竟當場全裸爆斃在床上，此時在隔壁房開心數錢等待妻子下班的老公，因查覺妻子過久都沒有回應，破門而入時才發現妻子已經身亡多時。

這名41歲的人妻為養家，不得已下海接客，卻在1天連續接完第6位客人後，感受到自己身體不對勁，全身有抖動且手腳也有局部抽搐等情形，竟然直接全裸爆斃在床上，在隔壁房開心數錢並等待的丈夫，驚覺妻子過久仍未出現，立即衝入房門探查究竟，才發現妻子早已身亡多時。

警方調閱監視器發現，這位41歲人妻在接完第6位客人時，身體才出現不對勁狀況，客人其實當下有發現人妻身體出現異樣，疑似買春過於害怕被抓，竟直接逃離現場還將人妻的手機拿走，沒有替人妻叫救護車，導致人妻無法發作的第一時間接受急救，立即在床上抽蓄後當場死亡。

人妻所接的第6位客人其實是位老客戶，因在第1次與人妻做的感覺良好，立即再與人妻相約，警方推測有可能是人妻1次連接6客，體力超出負荷才會爆斃，目前已將人妻的老公與這名老客戶逮捕歸案，並等待法醫的驗屍結果。

(中時新聞網)