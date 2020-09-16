時序入秋，不少專家提出警告，新冠肺炎和流感恐在秋冬一起爆發。除了衛福部疾病管制署已宣布今(2020)年公費流感疫苗將在10月5日開打，這陣子自費流感疫苗也掀起預訂潮，部分醫療院所的自費流感疫苗已快要被預訂一空。

國內新冠肺炎(COVID-19)疫情趨緩，持續一段時間都只有零星境外移入或疑似從我國輸出的確診案例；然而，許多國家至今仍深受新冠病毒威脅，更有專家示警，隨著天氣轉涼，須提防疫情復燃。

新冠肺炎疫情秋冬恐再起 美傳染病學權威：2021年底才能正常生活

媒體報導，美國傳染病學權威、國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）預估，儘管新冠肺炎疫苗可能在今年底或明年初問世，但恐怕無法在明（2021）年年中或下半年完成大規模疫苗接種，推測要到2021年底，民眾才能恢復到疫情前的正常生活。

而且，由英國製藥公司阿斯特捷利康（AstraZeneca Plc）與牛津大學合作研發的新冠肺炎疫苗，先前研發進度一直跑在前頭、備受外界看好有望搶先上市，成功對抗新冠病毒，卻在幾天前因人體試驗出現不良反應而被迫中斷試驗。雖然近日又要重啟試驗，仍讓疫苗的問世、甚至安全性、保護力增添變數。佛奇也憂心，天氣變涼，民眾待在室內的時間增加，不利於防疫；秋冬同時也是流感流行季節，都會提高防疫的困難度。

全球搶打流感疫苗 自費疫苗預訂一空恐難補貨

為了防堵第二波疫情捲土重來及新冠肺炎與流感齊發，我國疾管署近日一再強調，已備妥604萬劑公費流感疫苗，將於10月5日開打，且所有公費施打對象都將在同一時間開打，就是為了避免新冠肺炎與流感症狀常常難以區分，造成臨床判斷的困難，如此可降低民眾需要被隔離的機會及檢疫人員篩檢時的風險。除了公費流感疫苗預估施打情況會相當踴躍外，許多民眾上（8）月就開始向診所或醫院搶訂預約施打自費流感疫苗。

中華民國基層醫療協會理事長、台灣兒科醫學會副理事長林應然醫師表示，自家診所今年預約自費流感疫苗的民眾比去年同期增加5成以上，今年他總計向廠商預訂500支左右自費流感疫苗，現在已經有400多人預約施打，可再供預約的數量所剩不多。林應然醫師說，往年自費疫苗到貨、開打後，大約還有一半左右數量的疫苗可供沒預約、現場掛號的民眾施打，但今年還沒到貨就快被預訂一空。他透露，全球都在搶流感疫苗，甚至有廠商建議診所或醫院不要訂貨。

台中沙鹿家安小兒科診所院長許志煌也說，診所預訂1,000劑自費疫苗，目前民眾已預約700多劑。他表示，去年一開始準備了700劑，結果不夠打，還跟疫苗廠商追加，後來總共施打800多劑。

新北市聖康診所院長黃立心指出，自費流感疫苗通常「秒殺」，她的診所沒有開放預約，採隨到隨打，一般都是疫苗到貨的隔天開打，打完為止。今年受新冠肺炎疫情影響，近來詢問自費打流感苗的民眾比往年大約增加2成，她和先生負責的聖新診所一起訂了800劑，比去年多了300劑。

指揮中心發言人莊人祥表示，確實聽到有些縣市認為自費疫苗買不夠，他認為，如果廠商看到台灣需求大，自然會再多進貨。但林應然直言，這批預訂的疫苗打完後，不知道廠商還能不能再供貨，「因為可能也沒貨了。」

防流感與新冠肺炎症狀混淆 同時保護自己與他人

另外，雖然今年公費和自費流感疫苗都是四價，有相同的保護力，但林應然醫師說，還是有符合公費流感疫苗施打對象的人前來預約自費疫苗，一來民眾可能擔心今年公費疫苗施打太踴躍、排不到，二來還是有人偏好進口的自費疫苗。

林應然強調，施打流感疫苗除了能減少流感與新冠肺炎症診斷的困難度之外；更重要的一點是，接種流感疫苗後，不僅可保護自己，更可保護周遭親朋好友，特別是比較不會傳染給免疫力低下的家人，增加重症的風險，即使自己施打後還是不幸得到流感，通常感染後的症狀也不會很明顯，復原速度也快些。

(中時新聞網)