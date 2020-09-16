桃園市長鄭文燦參加網紅「Alizabeth 娘娘」節目時，被詢問有沒有想要當總統？鄭文燦坦承，「我心裡有想過」；鄭文燦的「總統夢」曝光，對此，黨內人士透露，鄭文燦如果2024想要挑戰總統大位，未來將會有3大難關。

據三立新聞網報導，黨內人士透露，鄭文燦想要問鼎總統大位的話，必須要面對三個問題，首先是競爭對手，也就是去年初曾與總統蔡英文競爭黨內初選的副總統賴清德，2024年賴清德勢必會再度參戰，這是鄭文燦要面對的第一個問題。

第二個問題則是行政院長蘇貞昌，未來2022年鄭文燦卸任桃園市長後，兩年後想要衝擊總統大選，那麼這兩年間必須要拿下行政院長的位置，才能夠循序漸進掌握大權，但目前蘇貞昌坐穩行政院長大位，鄭文燦想要將其拉下，恐怕是個相當大的挑戰。

第三個問題是鄭文燦自己的問題，那就是桃園市長的「接班人」人選，如果鄭文燦希望在卸任後能夠更上層樓，如果桃園市長保衛在他離開後馬上失守，那鄭文燦的臉要往哪擺？所以下一任桃園市長的人選培養，將會是鄭文燦這兩年裡相當重要的課題。

(中時新聞網)