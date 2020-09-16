2020雲林巾彩耕地藝術節宣傳記者會，請來神秘的毛巾之友—羅時豐，羅時豐自稱是「沒有化妝的韋禮安」，去年開始進軍YOUTUBE開設頻道，這次他帶著自己的頻道搶先到虎尾搶先體驗了雲林巾彩耕地藝術節的好玩好吃。頭一次探訪毛巾工廠，羅時豐才發現其實原來毛巾不能像古早時候一樣，用到爛才更換，而是使用40天就需要換新，不然容易滋生細菌，他笑說大家日常生活中使用毛巾的時間可能比跟另一半相處的時間還長，所以更加要注重替換。羅時豐還也開玩笑表示，請大家勤換毛巾，台灣毛巾產業就要式微了。

記者會現場，請來北投大地酒店地摺毛巾達人展現毛巾造型藝術，羅時豐在一旁看了技癢，現場信手拈來，折出了疑似「男性雄風象徵」的毛巾藝術作品，惹來現場笑聲不斷，羅時豐笑說，大家真的想很歪，身為金曲歌王的他，折的當然是「麥克風」，這項毛巾藝術他可是很多年前就會了。除此之外，他還與伊林模特兒拿著限量毛巾茄芷袋來了場時尚走秀，羅時豐退去偶包，越玩越開，開幕當天羅時豐還將登台獻唱與大家一同賞月，共度中秋佳節。

今年雲林巾彩耕地藝術節，10月1日登場，橫跨中秋節和雙十連續假期，主辦單位行政院雲嘉南區服務中心執行長許根尉呼籲，返鄉的雲林鄉親記得來捧場，也請全台民眾規劃出遊行程時，不要忘記精彩的雲林。

(中時新聞網)