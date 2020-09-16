暴龍是生活在白堊紀時期的大型的肉食性恐龍，雖然已滅絕了6500萬年，但是當它的化石在世界各地出土後，它巨大的體型與可怖的利齒，立即就喚起我們對於遠古巨獸的想象力，因此也成為最受歡迎的恐龍。一具被暱稱為「史丹」(Stan)的暴龍化石，將在下個月於紐約進行拍賣，它相當完整，而且有12公尺之大，在拍賣之前就已相熱門，因此這場拍賣很可能創下高昂的紀錄，賣方認為上看8千萬美元。

暴龍的學名是Tyrannosaurus rex，意思是「暴君之王」，另一譯名「霸王龍」也相當貼切，英文簡稱為T-rex，有時被說成雷克斯龍，其實rex在拉丁文中是「國王」的意思。在化石研究上，暴龍是相當幸運的一種恐龍，它的化石可以完整出土，這一點相當不容易，許多的恐龍，至今只發現一段脊椎，或一截腿骨而已，使得研究相當困難。然而，暴龍的骨骸大概90%都已確定了，這顯示在白堊紀時期，暴龍數量相當的多。

這一次被拍賣的「史丹」，是1987年在南達科他州的水牛鎮(Buffalo )附近所發現的，總共有188具骨頭，黑山地質研究所(Black Hills Geological Research Institute)的古生物學家，用了三年多的時間對其進行了挖掘和重建。研究人員估計，史丹死於大約6000萬年前，享年20歲。它是最完整的暴龍化石之一，因此許多的研究中心和博物館，購買的是以「史丹」為原型製作的化石複製品。

上方是「史丹」，一隻公的暴龍，下方是「蘇」，一隻母的暴龍。目前研究認為，母暴龍比公暴龍要來的更大。(圖/ArtStation)

附帶一提，最完整的暴龍化石，是一具名叫「蘇」(Sue)的母暴龍，同樣在南達科塔州發現，也同樣是黑山地質研究所挖掘與重建。

此次拍賣由佳士德拍賣行主持，將在10月6日於紐約舉行，起標價預計在600萬至800萬美元之間，這個起標價是參考1997年10月，「蘇」的成交價，當年以840萬美元成交，但幾十年過去了，當然更有價值。所以佳士得拍賣行的詹姆士·海斯洛普（James Hyslop）說，能獲得如此完整的T-Rex，是可遇不可求的機會，我們相信，任何自然歷史博物館都會把史丹視為鎮館之寶。」

之所以命名為「史丹」，是因為當初發現它的業餘古生物學家就叫做史丹。暴龍史丹的頭骨過於沉重，以至於沒辦法安裝在化石骨架的頂部，採用較輕的複製品替代。真的化石先擱在平面供人參觀。

(中時新聞網)