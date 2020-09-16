一代武打巨星夏光莉，17歲就被譽為「台灣第一刀馬旦」，曾演出《新白娘子傳奇》、《劉伯溫傳奇》等夯劇，卻在最當紅之際和「大俠」藍文青交往而息影，未料犧牲一切和青春，換來對方外遇生子，近日她在節目憶起這段過往，忍不住嘆「他糟蹋我最寶貴青春」。

夏光莉在《新聞挖挖哇》透露，當年和藍文青認識時，他負評至極，所以一開始，她時刻都以嚴厲的眼光觀察對方，但卻發現他除了會抽菸吃檳榔，像個「模範生」，不僅願意放下身段，在火鍋店招待客人非常吃苦耐勞，還很有智慧和善心，因此漸漸放下戒心。

兩人交往2、3個月後，被媒體報導出來，結果認識她的和不認識的人，都來勸告她不要交往，因為藍文青惡名昭彰，但她看得就不是這樣，所以還是選擇在事業如日中天的時候息影，陪他打拚麻辣火鍋事業，這段愛情故事轟動一時，電視台更為此製作特輯。

不過2人情纏28年，沒結婚也沒生兒育女，卻換來藍文青外遇，他不僅有小三、小四，還有3個孩子，讓她忍不住嘆「他糟蹋我最寶貴青春」，而得知男方出軌，她成日以淚洗面，導致眼睛出現問題，現在開車偶爾左眼會忽然模糊，到現在都還要定期看眼科。

(中時新聞網)