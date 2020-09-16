繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）近期宣布，同意以400億美元(1.118兆元新台幣)買下日本軟銀旗下矽智財（IP）大廠安謀(ARM)，創下半導體業界史上最大收購案，不過還得經過美國、中國、英國以及歐盟等國家的監管單位同意，預計還要花費18個月才能完成交易。對於這場交易，各大科技巨頭都有不同盤算，但最緊張的恐怕就是英特爾(Intel)。

與NVIDIA在市場上競爭的半導體廠商擔憂，由NVIDIA這個GPU巨頭可能會以成本優勢或是設下成本門檻，創造更有利於自己產品競爭的環境。

NVIDIA強調，會維持ARM開放授權商業模式，並利用NVIDIA技術擴充ARM的IP產品，此案也可以增加NVIDIA在非美國會計準則（non-GAAP）的毛利率及每股淨利。NVIDIA創辦人、執行長黃仁勳明確表示，NVIDIA不設計微處理器(CPU)，也就是不涉及CPU領域與AMD競爭手機市場，將與AMD呈現互補狀態。

由於ARM架構在整個市場市占率極高，超過90%處理器都採用ARM架構，就在這起收購案消息確定後，許多專家都擔憂ARM能否維持軟銀持有時的中立性，加上陸美科技對抗加劇，若由美企收購ARM，恐怕導致大陸科技公司設計產品恐怕受到限制。對此，由於IP市場遭到ARM壟斷，想要與對抗的RISC-V 生態近年來崛起，開源軟體應用也獲得大陸市場青睞。

此外，該收購案可能也會遭到北京當局或是華府阻擋，當年博通打算與高通合併，開價達1000億美元，卻遭到美方以國安問題為由，阻擋該案，北京當局則是在高通與恩智浦半導體收購案上阻擋。由此可知，就算雙方都達成協議，還得看各國監管單位願不願意放行。

回到市場競爭來看，三星恐怕會擔憂NVIDIA提高成本讓其競爭處於弱勢，但黃仁勳已經表明不會搶攻手機市場，如此一來，與NVIDIA近年來專攻AI、資料中心業務相互有衝突的，就是美國處理器巨頭英特爾。由於PC處理器市場近年來由英特爾 X86 架構獨霸，但隨著資料中心運用擴大，業務量爆增，英特爾近年也轉攻資料中心業務獲得一定成績，但NVIDIA透過收購ARM，打穩在該業務腳步，這使得英特爾不得不提防新一代美國晶片巨頭搶食市場的壓力。

(中時新聞網)