小豬小鬼2007年在節目吵架。

小鬼黃鴻升今(16日)驚傳在北投家中猝逝，享年36歲，噩耗傳出震驚演藝圈，連昔日好友小豬羅志祥也訝異不已，懶理過往心結，在社群網站寫下：「為什麼會這樣……」

小鬼出道18年，2006年因主持《娛樂百分百》與小豬結為好友，也是「Party Boys」成員之一。未料2017年卻傳出兩人兄弟情不再，起因於小鬼在廁所說喜歡小豬的女生都很膚淺，被小豬聽到，小豬更一度失控在節目中逼問小鬼：「我進廁所你沒有講我壞話？」令全場氣氛降至冰點。不過小鬼則解釋自己是開玩笑的。

而小鬼與小豬這對好兄弟更疑似因此種下心結，同年隨著小鬼宣布退出主持9年的《娛樂百分百》，自此互不往來。

直到小鬼驟逝的消息傳出後，有網友就在PTT八卦版推文秀出與小鬼聚會的照片，感嘆小鬼真的是不錯的人。該網友透露當時是與廠商約吃飯，剛好廠商與小鬼是不錯的朋友，因此有機會同桌小酌，他還白目地問小鬼：「你跟小豬鬧翻是真的嗎？還是炒作？」

小鬼則坦承是真的，不過已經沒事了，自己其實不想製造這個話題，很感謝小豬對他的提攜。小鬼這番酒後真言，讓該網友印象深刻：「你要知道在喝酒的時候，而且大家都喝多了，他還能說出，這種不帶抱怨的一番話，也不吐苦水，真的很難得。」

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(中時新聞網)