走在斑馬線上也會被撞？一位網友爆氣發出行車紀錄器撻伐日前遇上的汽車駕駛，影片可見媽媽牽著小女童走在斑馬線上，但卻有左轉轎車不減速也不繞開，差點直直撞上母女倆，網友看了超氣，紛紛酸駕駛的A柱根本比龍柱還粗。

一位網友在臉書社團《爆廢公社》中發出兩段行車紀錄器，在內文簡短寫下「要抓就該抓這種人！真的很白目！媽媽跟妹妹都嚇死了」。透過影片可見，一位媽媽牽著小女童走在斑馬線，但一輛欲左轉的白色轎車未依正確方式轉彎，還當眾「切西瓜」，絲毫沒有減速的想法，快速的逼近行走在斑馬線上的母女，眼看就快撞上，小妹妹和媽媽為了閃車整個人都快跳起來，讓目睹一切的網友氣到發文公審。

影片PO出後，也透過網路的力量轉傳到當時過馬路的媽媽眼前，媽媽也親自向女網友致謝，更表示，當時她帶著剛看完牙醫的女兒回家，差點被汽車撞到的經驗，想起來都覺得可怕，也直呼當下「嚇到叫出來」。

不少網友看了影片也相當氣憤，紛紛留言痛罵，「這過彎速度根本就是不打算讓！遇到斑馬線慢慢開過去很難嗎？」、「到底為什麼行人綠燈走斑馬線，然後還要怕被撞？」、「這種開車方式遲早會出事」、「欠檢舉」、「這A柱是比龍柱粗？」。

也有網友認為是A柱阻擋駕駛的視線，但卻掀起討論，不少網友持相反意見痛罵「車主也切西瓜左轉，已經不是A柱的問題了」、「一堆在那邊A柱A柱...西瓜切成那樣A柱給你0.000001公分你一樣看不到行人」。

(中時新聞網)