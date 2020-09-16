中信兄弟先發投手廖乙忠。（范揚光攝）

2局下富邦悍將張正偉擊出兩分打點安打。（范揚光攝）

5局下富邦悍將陳凱倫擊出3分打點安打。（范揚光攝）

富邦悍將林宥穎演出單場雙轟，拿下單場MVP。（范揚光攝）

富邦悍將本周在「新莊城堡」展開主場5連戰，首先迎戰來訪的中信兄弟，2連戰第1場雙方都排出本土投手先發，中信廖乙忠對決富邦江國豪。

廖乙忠本季戰績3勝7敗、自責分率6.69，今年投得比較掙扎，13場先發僅繳出3場優質先發內容，帳面上3勝有2場來自樂天桃猿、1場來自統一獅。本季唯一與富邦交手是在5月13日，先發5.1局被敲7安，送出4K、1次保送，失掉4分自責分吞下敗投。

廖乙忠對富邦右打者的被打擊率2成，表現不俗，但對左打者的被打擊率卻高達4成17，其中林益全及蔣智賢皆有開轟紀錄。中信兄弟目前戰績敬陪末座，重返一軍的廖乙忠本周先發打頭陣，能否拿下勝利不僅對球隊很重要，對他站穩先發輪值也有加分作用。

江國豪戰績7勝8敗、自責分率5.62，下半季3勝皆來自中信兄弟；而且9月5日先發對戰兄弟，燃燒102球完投8局、僅失1分，表現優異，可惜等不到隊友火力支援，苦吞完投敗。

江國豪本季對戰中信兄弟3勝4敗，對左打者的被打擊率2成55，具有一定壓制力，而對右打被打擊率3成97卻將近4成。不過象隊陣中對江國豪最有心得的卻是左打的林書逸，6打數擊出5支安打，對戰打擊率高達8成33。

此外，富邦目前排名第2，球團期待江國豪今天帶領球隊拿下3連勝，縮小與統一獅之間的1.5場勝差。

(中時 )