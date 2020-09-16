川普在選民問答會上，極力為自己的防疫政策辯護。(路透)

資深媒體人伍華德在新書《憤怒》中，踢爆川普親口承認，刻意淡化新冠肺炎疫情，掀起軒然大波，川普挨批因為這種態度，才導致美國疫情無法收拾。不過

川普15日矢口否認淡化疫情，稱自己反而「誇大」疫情的嚴重性。他也掛保證，疫苗最快在3至4周後到位，順便嘲諷前朝政府效率差。

川普15日出席美國廣播公司（ABC）主辦的選民問答活動，一位具公衛背景的觀眾批評川普，幾個月來的防疫表現讓人失望；另一位觀眾則質疑他，明知道疫情會嚴重衝擊低收入家庭和少數族裔社區，卻仍低估疫情嚴重性。

儘管伍華德書中所提的刻意淡化疫情，都有錄音為證，但川普依舊為自己辯護，否認他淡化並毒的威脅，「在許多方面，以採取的行動來看，我高估了疫情。」「我的回應行動非常高調強烈，我不希望被認為我不誠實，我不想讓民眾恐慌。」

川普說，自己及早對歐洲和大陸啟動旅遊禁令，並且添購大量醫療物資。針對疫情爆發初期，他曾盛讚大陸防疫有成，並為大陸國家主席習近平辯護，川普改口說，當時他信任習近平，「他說一切都在掌控中，結果一切發展都不是如此。」

在被選民問到，為何不提倡使用口罩防疫、為何他很少戴口罩時，川普的回應又引發議論，「很多人不認為口罩有用，」甚至稱戴口罩對「服務生」帶來麻煩。民眾提問，川普應支持全國強制戴口罩，川普反要該選民去問民主黨，以及該黨總統候選人拜登，「他沒這麼做，他們也沒有。」不過川普此語令人摸不著頭腦，因為拜登目前並非民選官員，也沒有權限執行任何口罩政策。

不過談到疫苗，川普可就意興風發。美國疾病管制暨預防中心（CDC）先前向各州致函，要預備好11月前分派疫苗，引發外界認為，川普政府有意對主管機關食品藥物管理局（FDA）政治施壓，讓疫苗緊急問世，好為川普政績加分達到催票效果。川普說，疫苗很快就會上市，「可能3或4周」。他不忘嘲弄前朝政府，「可能好幾年才能讓疫苗問世。」

川普近來多次重申群體免疫理論（herd immunity），15日他再度強調，無論是否有疫苗，病毒都會「離開」，因為有群體免疫。不過這天他疑似口誤，多次說成「羊群心理」（herd mentality）。

(中時 )