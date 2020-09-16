精采又豐富的體育表演會，最重要的幕後功臣當然非 #余齊親 總導演莫屬👏 今年體育表演會以「跨界」為核心概念 許多意想不到的跨界合作 都將在今年的體育表演會上登場😎

「2020 SUPER STAR體育表演會」，9月19日將在台北小巨蛋登場。除了超過30組的表演團隊外，有位幕後功臣你一定要認識，那就是體表會節目總導演俞齊親。

俞齊親在2016至2020年皆擔任體表會總導演，目前是台北市立大學兼任教師，過去在北一女中任體育老師將近25年，還曾為2017台北世大運編運動操，經歷相當豐富。俞齊親接下體表會總導演的這5個年頭，每一年都不斷創新、突破，從一開始比較像是體育表演加入藝人及演唱會元素，到這幾年整合不同年齡層，並且跨校、跨領域合作，打造出令觀眾耳目一新的精采表演。

「我個人很習慣每年體表會結束當晚傳訊息給會講真話的朋友，不是要聽他們說好棒喔，我希望他們給我一些具體的建議，明年可以改善。」俞齊親幾乎一整年都在為體表會奔走，10、11月總檢討結束後，馬上又開始與團隊發想下一年可行的創意，她期望台灣每一個團隊，都能夠有機會站上台北小巨蛋舞台上表演。

今年初受到新冠肺炎疫情影響，原先俞齊親擔心體表會可能辦不成，不過沒有停下腳步，仍舊照著預先規畫進行，她笑著回想當時的心情：「一直到6月上旬，我們一顆心才放下來，因為台北小巨蛋確定開放，我們台灣醫療人員真的很棒，體育表演會才能如期舉行。」

2020 體育表演會以「跨界」為核心概念，為了這個核心概念，總導演及團隊拜會各界大老並邀請演出，也和現有體育表演團隊教練及老師溝通合作演出之可行性，最後像今年節目的韻律體操搭配管樂團，結合歌仔戲、京劇與嘻哈四大元素所碰撞出的「舞•藝」，各種過往想像不到的新嘗試，都在今年的體育表演會中逐一呈現。

9月19日體育表演會配合中央疫情指揮中心建議，有別於往年分區不劃位之做法，今年活動入場將採取實名制及對號入座，入場民眾於演出當天除提供票券證明外，還須攜帶個人身分證件進行登記，並於小巨蛋內須全程配戴口罩，相關細節公布於KKTIX索票網頁。

當天無法親臨現場的民眾們也不要失望，體育表演會將於當天晚上19:00於年代MUCH台、壹綜合MOD頻道、LINE MUSIC、ETtoday東森新聞雲、i運動YT及FB粉絲團、MOE SPORTS、中視數位新聞台等平台進行轉播，全國觀眾都能即時收看精采絕倫的現場演出實況。

(中時 )