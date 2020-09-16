放置在貨櫃屋內的變流器控制箱起火，燒成焦黑。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

警消搶救得宜，火警未延燒到其他光電設備。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台電在台南七股、將軍的廢棄鹽灘地興建全台最大的太陽能光電廠，工程在9月10日完工，近期正在試運轉測試，卻接連2周發生轉換電流控制設備起火事件，所幸警消及時撲滅，未延燒其他光電設施，台電表示起火原因還要調查，因為該電廠規模很大，包括接線異常、設計出錯都有可能，試運轉就是要找出問題。

台電在將軍區口寮段、七股區頂山子段及下山子寮段鹽灘地設置的鹽田太陽能光電場，面積達213公頃，總裝置容量150MW，預估第一年發電量228.7百萬度，若開始併聯發電，將超越彰濱，成為全台最大的太陽能光電場。

該光電場從去年9月開始施工，分區段施作，今年9月工程完工，開始試運轉，上周先是在七股場區發生變流器控制箱火警，今天午間將軍場區又發生類似的火警，令人側目，台電再生能源處太陽光電廠廠長林恆山對此表示，南鹽場試運轉，就是要找出光電發電設備那裡有問題，改善修正，他也否認是因趕工所導致，事發後也由台電自行調查，並未尋求消防局火調協助。

有台電員工私下表示，近日氣候炎熱，電流變流器控制箱放置在如貨櫃屋的設施中，通風不佳，加上電場規模大，瞬間電流造成線材負荷不了，就有可能發生火警，若試運轉未能解決問題，電場營運時間還得延後。

(中時 )