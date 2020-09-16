前高雄市長韓國瑜「復出」消息頻傳，遭指有意角逐明年國民黨主席。命理師林海陽卻表示，韓國瑜的命格是「帶兵打仗」的命。

林海陽在YouTube直播做運勢大解析，她表示，韓國瑜明年是三合，又是流年，合到他的雞，他屬雞，但是他有武曲化忌，武曲化忌在他的父母宮，這個父母宮武曲化忌對他是不利的，剛好正沖。所以從整個運勢來看，韓國瑜在2021年有沒有更好的機會、在國民黨內佔更重要的職缺呢？之前有一個說法，韓國瑜要選黨主席，江啟臣也說要退讓，他說寧可給韓國瑜做或是給朱立倫，因為侯友宜現在是新北市長。

林海陽表示，從韓國瑜的命格來看，紫殺的命格是「帶兵打仗」的命。如果不是紫微七殺，就是將在外、君命有所不受，總統說什麼，我帶兵打仗，遇山繞道、遇水架橋，這種命格只適合打仗。比如韓國瑜為國民黨打下很大片江山，除了他當高雄市長，另外台中市長、新北市長也是他幫國民黨高票拿下。

林海陽認為，韓國瑜只是時不我予，由於當時他離開政治蠻久的，所以大家都認為他不應該出來選總統。基本上來講，韓國瑜運勢不夠旺，凝聚力雖然有，但不夠全面性。他本命巨門化忌，因丁酉年出生，巨門化忌跟太陽星座在一起。太陽最怕跟化忌在一起，遮掉半邊天。巨門星是顆是非星，既然產生是非，太陽光芒就會被遮掉一半，就是他最大損傷。

(中時新聞網)