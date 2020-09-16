立法院在本月14日進行協商，將成立修憲委員會，國民黨團也派人參加該會議，對此，資深媒體人趙少康在網路節目中痛批，國民黨根本就不敢「不修憲」，所謂「18歲投票權」對國民黨而言根本就沒有好處，他痛批國民黨主席江啟臣根本不敢跟民進黨討價還價，「你就是不敢，我賭你江啟臣不敢！」

趙少康在網路節目「鄉民來衝康」中提到，民進黨這次想要修憲，需要有四分之三的立委來參與才能通過，但是光靠泛綠的立委根本就辦不到，但是國民黨卻沒有那個膽跟民進黨唱反調，廢考監、投票權下修到18歲這些根本就對國民黨完全沒有好處，名嘴陳揮文也質疑，「國民黨到底為什麼要配合民進黨去修憲？」

趙少康指出，國民黨就是怕民進黨扣帽子，若不配合修憲就是保守、落伍、反動，這讓趙少康忍不住拍桌大罵，國民黨根本就是笨蛋！投票年齡下修的話拿到好處的是誰？是民進黨啊！18到20歲的選票都是民進黨的啊！

「不讓年輕人投票就不讓年經人投票！」趙少康認為，國民黨如果要配合民進黨修憲，最少要跟民進黨交換利益，也就是「開放不在籍投票」，這樣子才有意義；但是趙少康也感嘆，國民黨根本就不敢跟民進黨唱反調，「就是這麼笨！我賭你江啟臣不敢！」

(中時新聞網)