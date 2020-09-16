住在新北市鶯歌的一名男網友，在網路上抱怨，16日早上發現自己的機車被撞爛，肇事的還是一名酒駕男子，不僅男網友機車被撞壞，還有其他8輛機車也被撞倒，連電線桿都被撞毀，讓男網友更不爽的是，肇事駕駛雙手一攤，直說「沒錢賠」，連家人也不願意協助。

酒駕男撞壞機車，電線桿也撞歪(圖片取自/爆怨公社)

26歲梁姓男子，16日凌晨喝酒後，開車載著女友，還有一名女性友人，不僅沿路狂飆還闖紅燈，梁男經過鶯歌國中街，在一處轉彎地方，疑似速度過快失控，直接撞上路旁一整排機車，9輛機車被撞到變形，連電線桿也撞毀，只能整根移除。

由於撞擊力道太大，梁男車頭凹陷，零件散落各地，警方到場後，發現梁男酒測值高達0.61mg/L，由於車禍3人都沒受傷，因此兩名女子先行離開，梁男除被開闖紅燈罰單，也依公共危險罪移送辦。但令受害網友不滿的是梁男態度，車禍發生後，梁男在路邊跟朋友嘻笑講電話，似乎一點也不擔心。

受害網友表示，梁男家屬表明不幫忙處理，梁男也聲稱沒錢賠，讓他氣憤又無奈怒嗆「死屁孩」，網友更指出人沒受傷屬民事賠償，駕駛裝死也沒辦法，「現在酒駕好像都習以為常，麻木了」、「鞭刑啦，這樣才能真正制裁到酒駕駕駛」、「他爸媽怎麼說，都比不上判決來說，告下去就好了」、「原來現在只要一句沒錢和不處理就可以沒事喔，真棒」。

(中時新聞網)