藝人小鬼黃鴻升今（16）日中午被父親發現倒臥在北投家中猝逝，享年36歲，消息震驚各界。目前家屬也已經同意進行解剖以釐清真正死因。雖然尚無法確定死因，但腦神經內科醫師林志豪指出，會跌倒的原因很多，除了地板濕滑外，有可能是短暫性腦缺血、中風等問題，另一個常見原因則是迷走神經性昏厥。

小鬼黃鴻升遭發現倒臥在家中身亡，警方原本初步判定是在跌倒後驟逝，但真正的死因還是要等18日解剖後才能得知。

然而，林志豪提到，跌倒後嚴重的話會導致腦出血甚至有生命危險，而迷走神經性昏厥是其中一個跌倒的可能原因，它好發於年輕人身上，突然昏倒的原因可能是喝水喝的不夠、缺乏運動、姿態性低血壓等等，建議平時養成多喝水和運動的習慣，可以更有效的避免出現姿態性低血壓。

林志豪說明，迷走神經從大腦分布到各個重要器官，當迷走神經過度刺激的時候，會影響到全身血管的擴張，血管擴張的時候血液輸送量就會變少，就會造成大腦沒有即時得到血液輸送過來的營養和氧氣，導致突然性的暈倒。

林志豪解釋，造成迷走神經昏厥有三大原因，反射調節性昏厥、姿態性低血壓與心因性昏厥，其中，心因性昏厥可能是心律不整，或者有心肺結構上的疾病造成心跳太快或太慢。

林志豪強調，多數人在迷走神經性昏厥前會出現前兆，比如說眼前突然發黑、耳鳴、頭暈、心悸、全身冒冷汗等等，要找出誘發昏倒的原因才能對症下藥。

(中時新聞網)