富邦悍將今（16）日後段棒次發威，前5局第7至9棒合力敲出6支安打，灌進9分打點，尤其第9棒捕手林宥穎最猛，單場3安打猛打賞演出，包括2支全壘打，共有4分打點進帳；也是其職棒生涯首次雙響炮，賽後獲選單場MVP。終場富邦以10比4勝中信，拿下3連勝，直追戰績領先的統一獅。

林宥穎是中職史上第2位擔任第9棒卻能揮出雙響炮的捕手，前一人是Lamigo桃猿隊的黃浩然，時間是2015年9月4日在桃園球場，挨轟的投手是獅隊的潘威倫。

賽後林宥穎表示，今天是農曆7月最後一天，特別準備了一大箱乖乖放在林羿豪的置物櫃裡，可能是這樣真的有幫助吧？不過捕手的任務是幫助投手壓制對方打者，並非全力追求打擊表現，今天雖然雙響炮，明天也不會妄想繼續開轟，總之要先做好分內的工作。

張正偉今天有1安打、2分打點，2局下的安打締造此役勝利打點。（范揚光攝）

除了林宥穎，第8棒陳凱倫也是3安打猛打賞演出，並且有3分打點。第7棒的張正偉雖只有1支安打，卻有2分打點，而且是此役的勝利打點。

富邦先發投手江國豪投5局被擊出9支安打，包括許基宏的陽春全壘打，不過只失4分，其中3分是自責分，另送出4K，有1次四壞球，拿下本季第8勝（8敗）。

中信兄弟投手廖乙忠先發4.1局被敲5支安打，包括林宥穎的全壘打，失掉6分都是自責分，最後也承擔敗投，本季戰績3勝8敗、自責分率7.00。

此外，中信的許基宏在3局上揮出陽春全壘打，本季第14轟，隊史第2000支全壘打，象隊也成了繼統一獅隊之後，中職第2支達到2000轟的球隊。

(中時 )