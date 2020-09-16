台中市工商發展投資策進會總幹事高禩翔，以健康因素向市長盧秀燕請辭獲准，任期到今天為止，新任工策會總幹事由經發局專門委員黃于珊接任，高禩翔是繼8月31日前環保局長吳志超也是以健康因素請辭，盧團隊半個月內第二個請辭的官員。
高禩翔在盧秀燕上任後，由民間企業拔擢到盧團隊，擔任為台中市拚經濟的經發局長，但在辦完第一屆台中購物節後，市府團隊重新整軍，高禩翔轉任工策會總幹事，盧冀望他以在企業的人脈與資源，擴大招商成效。
但在面臨疫情考驗，各行各業衝擊，高禩翔本身健康問題，家人希望他能有更多時間好好保養，最後決定向盧秀燕提出辭呈。
台中市工策會新任總幹事，則由盧秀燕擔任立委時倚重的助理黃于珊出任，黃于珊進來市府團隊，先在經濟發展局以機要職任用為專門委員，現在為盧秀燕推廣工商業務重任。
經發局長張峯源表示，高禩翔因個人健康問題，家人要他多點時間休養，所以工作到今天16日，祝福他身體健康，也感謝對市府的貢獻。
市府團隊從8月31日前環保局長吳志超，局長因個人健康狀態，加上家人罹癌急需照養，適逢學校借調期滿，因此請辭，也獲市長同意，將返回任教學校服務，今日高禩翔以健康為由走人，盧團隊半個月內兩名官員同時請都是健康因素請辭。
(中時 )
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