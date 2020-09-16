高禩翔（左二）日前才陪同台中市長盧秀燕到中科參訪巨大旗鑑總部與自行車探索館。（盧金足攝）

台中市工商發展投資策進會總幹事高禩翔，以健康因素向市長盧秀燕請辭獲准，任期到今天為止，新任工策會總幹事由經發局專門委員黃于珊接任，高禩翔是繼8月31日前環保局長吳志超也是以健康因素請辭，盧團隊半個月內第二個請辭的官員。

高禩翔在盧秀燕上任後，由民間企業拔擢到盧團隊，擔任為台中市拚經濟的經發局長，但在辦完第一屆台中購物節後，市府團隊重新整軍，高禩翔轉任工策會總幹事，盧冀望他以在企業的人脈與資源，擴大招商成效。

但在面臨疫情考驗，各行各業衝擊，高禩翔本身健康問題，家人希望他能有更多時間好好保養，最後決定向盧秀燕提出辭呈。

台中市工策會新任總幹事，則由盧秀燕擔任立委時倚重的助理黃于珊出任，黃于珊進來市府團隊，先在經濟發展局以機要職任用為專門委員，現在為盧秀燕推廣工商業務重任。

經發局長張峯源表示，高禩翔因個人健康問題，家人要他多點時間休養，所以工作到今天16日，祝福他身體健康，也感謝對市府的貢獻。

市府團隊從8月31日前環保局長吳志超，局長因個人健康狀態，加上家人罹癌急需照養，適逢學校借調期滿，因此請辭，也獲市長同意，將返回任教學校服務，今日高禩翔以健康為由走人，盧團隊半個月內兩名官員同時請都是健康因素請辭。

(中時 )