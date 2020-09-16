台商回台搶地、新擴建廠房，房巿回溫建商搶推案，也令土地交易熱絡，五大商仲業者業績火紅，不過，網路上卻有引用紙媒一則分類廣告「台灣戴德梁行國際不動產顧問有限公司清算人公告」，指稱戴德梁行總經理顏炳立要突然解散不動產顧問公司，引發顏炳立震怒，直批胡說八道。

戴德梁行主管強調，說人家公司清算茲事體大，應說清楚，不應繪影繪聲；這位主管說，戴德梁行確實有登媒體分類廣告，但那是因前幾年跟高緯合併，基於節稅等多重考量，成立了同樣性質的台灣戴德梁行國際不動產顧問公司，在相關行政程序告一段落後，便解散清算，不過，自始至終，在台營運的都是香港商戴德梁行台灣分公司。

顏炳立強調，戴德梁行在台灣經營十分穩健，對於網路的誤傳，十分憤怒。一位商仲業大老強調，在台商回流搶地搶廠房，建商大力購地推案下，台灣大五商仲業績都不錯，且從台灣GDP表現也可看出，新冠疫情對台灣的影響，相對較其他國家小，說戴德梁行解散應是誤會一場。

(中時 )