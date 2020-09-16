統一獅今（16）日繼續在台南棒球場迎戰樂天桃猿，洋投泰迪先發6局失3分，被擊出7支安打，是一場優質先發。加上獅隊打線爆發，擊出13支安打，包括陳鏞基的陽春全壘打，攻下11分，以11比5大勝。泰迪拿下勝投，戰績3勝0敗、自責分率4.98，猿隊則苦吞4連敗。

獅隊的打擊相當平均，先發打線只有郭阜林無安打，陳鏞基3安打猛打賞演出，蘇智傑、林靖凱各有2支安打，陳鏞基3分打點，陳傑憲、吳傑睿各有2分打點，火力相當綿密。

桃猿隊新洋投曼恩只投了4局，被敲8支安打失8分，其中7分是自責分，吞下敗投，戰績0勝1敗、自責分率9.00。

猿隊朱育賢則在8局上揮出陽春全壘打，本季第27轟，在全壘打排行榜躍居領先。

此外，5局上，桃猿隊開路先鋒陳晨威在1壞球後，被泰迪的一顆147公里失控速球擊中頭部，只見陳晨威抱著後腦倒地不起，經過現場醫護人員緊急處理後，用擔架抬出場送醫診治。所幸經檢查後無大礙，但仍需持續觀察狀況，今晚已先離院歸隊。

(中時 )