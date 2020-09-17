一年一度的中秋節即將到來，Apple優質經銷商STUDIO A即日起推出「立山文旦您付200，SA幫您付300」活動，購買Apple 主機（包含電腦/iPad/iPhone及AirPods全系列），加200元可獲得價值500元的「立山文旦5斤裝禮盒」。

另外，搭配SA Care全方位保障計劃，則可以100元加購。

STUDIO A表示，「立山文旦」產於花蓮縣卓溪鄉立山村，柚齡平均都是30年以上的老欉，細緻香甜卻鮮為人知的立山文旦不同於一般平地種植方式，產地平均海拔240公尺，四週環繞著秀姑巒溪第二大的支流「豐坪溪」，由於種植環境無汙染，加上日曬充足、氣候適宜，文旦大小約為450~650公克，果實甜美細緻、水分飽滿，甜度在12度以上，含豐富的維他命C及纖維素。

STUDIO A今年以節能環保愛護地球為出發點，除了推廣台灣在地原鄉部落採用友善耕作的農產品，也希望透過實際行動支持農民環境友善生產的理念，讓土地能夠達到環保、永續與再生，農民在經濟與自然間取得平衡，不僅能獲得收益更能愛護地球。

STUDIO A秋節限定活動「立山文旦」計有有5斤裝、10斤裝可選、且任兩箱免運費，除可於購置蘋果主機時以加價方式購賣外，也可於全台STUDIO A門市及官網購買，5斤裝（約6顆）500元、10斤裝（約12顆）800元，會員還可使用「50點+400元或50點+650元」換購，或以800點/1300點純點方式兌換。

(工商 )