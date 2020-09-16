台灣優質生命協會16日舉行「2020 愛不止息慈善晚會」，理事長方芳芳、曾國城攜手主持，兩人也難得開金嗓，羅大佑、陶晶瑩以及彭佳慧也為公益獻出美聲。方芳芳表示：「很多弱勢老人家真的需要人家關愛，協會可以關懷到這些獨居老人，這次真的很感謝大佑哥，這樣的巨星第一個答應我們，城哥也是一個熱心公益的人，更感謝彭佳慧、陶子的演出。」

談到弱勢老人家需要關懷，羅大佑相當有感，「我是屬於戰後出生那一代，那時大家拚命生，但現在社會的壓力不一樣，很可怕。」曾國城則感嘆，「今天心情很複雜（因為小鬼逝世），很惋惜難過，心情調整需要一點時間，我相信所有人都沒辦法接受，讓我們更珍惜生命吧，找到存在的價值，為這個世界、社會多做一點事情，還活著的人要努力去做」。

方芳芳一身純白禮服相當典雅。（盧禕祺攝）

現場眾星雲集，紀麗如、紀寶如、巴戈、張瓊姿及王彩樺等明星都盛裝出席，大家為公益齊聚，場面相當溫暖。

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