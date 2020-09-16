澳洲1名犯下連環慘殺4嬰兒的女魔頭凱瑟琳‧芙彼葛（Kathleen Folbigg），日前再度為自己的自由人權捍衛，並提出自己是無罪的請求，凱瑟琳也表示曾判決的法官，對自己是帶有偏見的，因此自己非常不服之前判決的結果，決定再次背水一戰。據了解，凱瑟琳曾在1989年時，因過失將嬰兒Caleb殺害，隨後又再1991到1999年間，將帕特里克（Patrick）、莎拉（Sarah）和勞拉（Laura）逐一殺害，後續發現4名嬰兒中，有2名被推測可能是死於自然因素，凱瑟琳則認為，先前判決自己的法官，是基於偏見才裁定自己必須在牢裡度過25年歲月，凱瑟琳不服因此再度提出告訴，要悍衛自己的自由權力。

澳洲53歲的凱瑟琳‧芙彼葛（Kathleen Folbigg），曾被判下25年的有期徒刑，罪名是凱瑟琳曾連續殺害4名嬰兒，然而近期凱瑟琳則提出告訴，並且力爭訴求自己是無辜的，因為這4名被認定自己殺害的嬰兒，實際上皆是可能死於自然因素，並非由人為造成的，凱瑟琳也認為先前判決的法官，只是純粹對自己帶有偏見的進行決定。

凱瑟琳提出的告訴，則被判決的法官表示，是非常具有效力的證據，他也進一步說明，目前司法人員有可能無法接受現代的新醫學觀。凱瑟琳目前也極力蒐集各項法律缺陷的相關證據。

多國(澳大利亞，加拿大，美國，法國，意大利、丹麥)的研究學家則表態，4名嬰皆有可能因基因突變，導致無法適應而發生自然死亡的狀況。科學家們也進一步說明，有1種「鈣化蛋白病」疾病，是會使嬰兒在幼小年紀時就猝死，然而根據證據與測謊報告，凱瑟琳也認定並非誠實的人，仍有企圖掩蓋自己犯罪的動機存在，撲朔迷離的犯人與執法人員之間的拉扯戰，仍將在未來持續火熱的進行。

(中時新聞網)