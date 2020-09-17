在新冠疫情衝擊下，無法出國參展，只有出口轉內銷；匯集15家曾參展M&O巴黎時尚家居設計展的國內外品牌的「Le Club」生活精品店，將自16日起至明年元月進駐麗晶精品B2快閃，緊鄰國際精品大牌Chanel、Hermes，更成就另類台灣之光。

「Le Club」由全球資源豐富的高端設計平台公司創藝傳媒打造，負責人馬修表示，後疫情時代，國際採購的流動效率趨於疲弱，全球正興起一波本土市場的消費熱潮。Le Club的誕生，正好應運而生。從精品設計的趨勢分析，在Le Club，消費者看到的不只是「海外鍍金」品牌大集合，更重要的意義是對美好生活的再定義。

M&O台灣代表Debbie Yang進一步表示，全球規模最大、歷史最悠久的家具家飾展會M&O，今年9月實體展會，因疫情取消，為了協助台灣優異的品牌拓展商機，因此促成這次與麗晶精品的合作。

此次參與的品牌包括AERIX、CARPENTER、DAQICONCEPT、EMSPEC、GALLERY CHUAN、GUDEE、HAOSHI、KIMU、NO. 30、SERENE HOUSE、TA+D、TG、YEN TING CHO、YSTUDIO、ZUNY 以及由築意代理的知名北歐品牌Fredericia及Wendelbo等；這些品牌除了均曾經過M&O展會的嚴格審查參展，另一個共同點也都在老佛爺、le bon march或是美國、歐洲的藝廊選品店販售，堪稱國際認證的另類「台灣之光」、海外「鍍金」級的設計精品。

(工商 )