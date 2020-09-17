中秋節將至，也代表即將進入今年文旦盛產季節。momo富邦媒力挺台灣在地農產銷售，攜手長期致力偏鄉與部落創生、社區營造的孔雀魚普惠科技共同舉辦「旦願計畫」，宣布花蓮阿美族屋拉力部落「鶴岡文旦未來有機轉型計畫」正式啟動。

富邦媒體科技董事長林啟峰表示，momo旦願文旦即日起正式上架販售，首波活動祭出促銷價590元，預估今年中秋檔期銷售將突破2000斤佳績。

富邦媒自2005年起串聯旗下momo電視購物、網路購物兩大線上通路資源，加上千萬會員支持，累計無數農漁產品銷售經驗。林啟峰表示，此次與孔雀魚普惠科技合作力挺花蓮「鶴岡文旦未來有機轉型計畫」，希望幫助阿美族屋拉力部落族人以友善土地的方式種植文旦轉型有機農耕，除了能夠為族人增加多元穩定的收入，同時也為台灣環境永續發展盡一份心力。

林啟峰強調，momo今年第一季農漁產品創下年增5成銷售佳績，憑藉過去的銷售實力，有信心今年中秋檔期也能為旦願文旦創下亮眼的銷售。

阿美族屋拉力部落座落在花蓮瑞穗鄉東側山坡地，因其優質氣候及土質環境條件，達9成族人皆以種植文旦維生，因而近年以生產香甜多汁的「鶴崗文旦」聞名。

而此次旦願文旦未來有機轉型計畫由長期致力於推動偏鄉、部落創生與社區營造的孔雀魚普惠科技與花蓮鶴岡教會牧師「那麼好．ㄚ讓」合作啟動，目標利用五年時間，分批逐步協助阿美族屋拉力部落族人由慣型農耕成功轉作為有機栽種，讓鶴崗文旦不限於鮮果的銷售，更能擴充到精油、純露、果乾、糕點等商品，提高文旦的價值同時改善土地及農民的健康與生活。

(工商 )