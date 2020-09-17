寵物商機爆發，美國寵物食品協會（PFI, Pet Food Institute）首次攜手momo購物網，17日開打美國寵物食品線上週年慶，27家人氣美國飼料品牌參加。

台灣寵物數量不斷增加，根據統計，毛小孩的數量將正式超過15歲以下的人口數，預估2020下半年就會呈現「黃金交叉」。

美國在台協會農業貿易辦事處總監史安莉（Emily Scott）表示，和美國一樣，台灣飼主也非常關心自己的寵物。對飼主來說，寵物不只是寵物，而是家庭成員的一份子。台灣飼主與美國飼主都想要給寵物最好，最高品質和安全的食物。

史安莉強調，台灣蓬勃發展的寵物市場讓品牌為飼主們提供高品質、健康且安全的產品。在美國生產的寵物食品必須符合美國三大獨立機構規範，因此，來自美國的寵物食品具備安全、信賴與營養均衡的優勢。

momo購物網17日開始為期兩週的「美國寵物食品週」活動，創立專屬汪喵的線上週年慶，號召眾多美國寵物品牌參與，包含Hills希爾思、BLACKWOOD柏萊富、Mobby莫比、Instinct原點、spring曙光、Annamaet安娜美廚、Natural Balance…等近30家人氣品牌及多項優惠活動。

針對「經濟小資型飼主」消費指定美國寵物食品滿1,999元好禮任選一，滿2,500元再抽300 momo幣（共100名），針對「囤貨型飼主」消費滿2,999元，就能抽市價14,000元的精品寵物推車一名或Apple AirPods耳機兩名。

此外，寵物美國食品全品項刷富邦momo卡可享5％回饋，購買Instinct原點再享加碼5％，最高達13％回饋。

富邦媒表示，在美國，寵物食品是該國監管最嚴格的食品之一，也經過具公信力的獨立機構如FDA（美國食品藥物管理局）、USDA（美國農業部）及AAFCO（美國飼料管理協會）的嚴格把關，AAFCO明確定義成分和名詞、建立關鍵營養素的最低和最高含量、提供各生命階段的營養準則，FDA則規範和把關美國生產的食品來源及安全性。

美國寵物食品協會建議飼主按寵物生命階段選購適合的美國寵物食品，也提醒飼主按照包裝建議餵食量定時定量給予食物，照顧毛孩的健康也讓飼主安心。

美國寵物食品協會（Pet Food Institute，簡稱PFI）成立於1958年，為全美寵物食品製造商的貿易聯合會，60多年來致力於促進寵物良好的生活照護、推廣美國優良寵物食品，並提供寵物食品的安全和營養資訊。

(工商 )