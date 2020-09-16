徐若瑄宣傳新專輯，左下角海報一片黑，讓網友誤會大了。(取自徐若瑄IG)

小鬼黃鴻升驚傳猝逝享年36歲！ 在住處被發現遺體已僵硬｜2020.09.16

小鬼黃鴻升今(16日)中午驚傳醋是家中，享年36歲，令眾星悲慟不已，紛紛在社群網站PO出黑色圖片「關燈」悼念。未料徐若瑄剛好在宣傳新專輯，一張全黑圖讓不少網友誤會，紛紛留言「RIP」，十分尷尬。

徐若瑄為宣傳新專輯超用心，還特地以九宮格模式，將海報切割上傳，未料剛好海報的左下角是全黑色，也讓網友誤會大了，紛紛留言「RIP」、「小鬼…無法相信」、「希望不是真的」，真的超尷尬！

隨後徐若瑄也將九宮格照片全刪除，又補發一張全黑圖，來悼念小鬼，「不敢相信…R.I.P…」據YAHOO報導，其實徐若瑄今日出席電台活動，突然得知小鬼驟逝消息，十分震驚，感嘆2020年有很多令人意外的事情，生命可以很堅強也可以很脆弱，希望今年別再有悲劇發生，大家都平安健康。

小鬼黃鴻升今日中午傳出猝逝北投住家中，噩耗震驚演藝圈，他的初戀兼好友楊丞琳第一時間得知消息，更是哭到不能自己，情緒崩潰暫停今日所有工作。而緋聞女友峮峮一開始還不知情，準備進棚錄影，是在記者致電詢問才知情，目前也取消工作，本人至今仍無回應。

(中時新聞網)