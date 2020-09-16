原PO分享，近日她去全聯要買一瓶凱撒醬，結果卻在選購時手殘打破了。 (摘自: 我愛全聯-好物老實説)

一位女顧客到全聯福利中心採買，卻不慎將一瓶凱薩醬打破，不但醬灑滿地，也沾到自己身上。不過店員卻只問她有沒有事，一連串的超暖行為也讓3萬多網友直接讚爆，表示「2位都好棒！」

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上分享，近日她去全聯要買一瓶凱撒醬，結果卻在選購時手殘打破了。不過卻遇到一位超暖心的店員馬上趕來說，「妳不要動妳不要動喔！」並很快拿著紙巾給原PO擦腳，還很溫柔地問她「有沒有哪裡受傷？」在收拾過後，原PO準備要拿自己摔破的瓶子去櫃檯結帳時，同一位店員卻說「沒有關係啦！妳不用結帳喔！」這一連串的超暖舉動也讓原PO直呼「全聯的店員超好的」。但在原PO堅持下，還是向店員表示要為了打破的瓶子負責。

貼文一出，網友馬上蓋起高樓，隨後更吸引3萬多人按讚，紛紛讚賞店員及原PO的行為，都非常優秀。網友表示「超有溫度的店員」、「沒遇過這麼好的店員」、「你是好客人，店員也很溫暖。我看過自己打破一盒蛋裝沒事的」、「好客人值得嘉獎.... 了不起，負責！」、「你好棒，很負責！店員也好盡責，關心客人。」、「兩位都超級正面的」。

不過有網友提醒，若不慎發生打破商品，「全聯會很客氣的不需您結帳，是因為所有盤損盤虧皆是供應商負責」，民眾不必太擔心。其他人也提到「台灣若每個人都可以跟妳一樣同理的話、那服務業就不會在心酸了」、「如果人都可以這樣和氣，互相體諒的處理事情，真的很好」、「素質真好」。

(中時新聞網)