台北市議員王世堅因為多次在政論節目上對於民進黨政府提出批評，引發同為民進黨的桃園市議員王浩宇的不滿，王浩宇在臉書上發文砲轟王世堅「既然民進黨這麼爛，為何還留下？」對此，就有網友直呼：難道民進黨要分裂了嗎？

網友在論壇上發文指出，民進黨現在內部出現兩種聲音，一種是像王世堅一樣勇於對黨中央提出建言，面對不正確的事情就直接大聲提出批評；另一種則是向王浩宇一般，處處聽信中央，為黨發聲，迷信偶像崇拜、熱衷歌功頌德；而這兩種人完全水火不容。

桃園市議員王浩宇。

而今天王浩宇的發聲讓兩股聲音正式開戰了！老黨員王世堅與新黨員王浩宇正式開戰，該網友直呼，難道民進黨準備要分裂了嗎？

但許多網友都認為這個說法是大驚小怪，表示「就兩個黨內孤鳥在搶聲量，沒那麼嚴重」、「更大咖的吵架都沒分裂了，這兩個小咖吵架是能幹嘛」、「DPP每年都有這種戲碼，是沒看過喔?」、「新黨員敢嗆老黨員也不是壞事，一個黨要有這種事發生才會進步」、「反觀KMT，他們有可能嗎」。

(中時新聞網)