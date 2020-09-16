盧安達檢方說，保羅‧魯塞薩巴吉納（Paul Rusesabagina）被認定涉犯恐怖主義、謀殺、串謀叛國，以及組建或加入一個非正式武裝團體等13項罪名，將面臨25年監禁。 魯塞薩巴吉納是盧安達1994年種族滅絕事件當中，拯救1200多名圖西族平民的飯店經理。2004 年，以此事件為藍本的美國電影「盧安達飯店」(Hotel Rwanda)上映，使魯塞薩巴吉納的事蹟為世界所知。

路透社報導，星期一，在基加利(Kigali)法院開庭，檢方提出的證據是魯塞薩巴吉納曾在YouTube上呼籲武裝抵抗政府。

盧安達檢察機關的發言人福斯汀·恩庫西（Faustin Nkusi）表示：「就他所涉犯的某些罪行而言，他可能面臨25年監禁，甚至有可能被判無期徒刑。」

魯塞薩巴吉納拒絕對檢方所有指控提出回應，法院將在星期四保釋。

他的案子引起了保羅·卡加梅總統（Paul Kagame）總統政府的關注，現任政府被人權組織批評，持續扼殺異議份子與打擊言論自由。

檢方表示，這不是政治案件……沒人可以因為表達言論自由和政治權利，就號召殺人、搶劫與劫持人質。

魯塞薩巴吉納的家人呼籲，應該進行國際審判，他們還指責政府否決了他選擇的律師。

他的家人還指控盧安達政府以非法手段綁架了他，他會出現在盧安達，本身就是政府的犯罪行動。

對此，檢方沒有說明魯塞薩巴吉納怎麼到盧安達的，僅說「我不知道他是怎麼來的，但他在盧安達境內被發現，然後被捕。」

2004年的電影《盧安達飯店》，得到多項奧斯卡提名，也使魯塞薩巴吉納成為國際知物，但是盧安達的一些人，包括總統卡加梅（Kagame），都指責電影並不真實，魯塞薩巴吉納誇大了他自己，形塑成一個無私的英雄，然而事實並非如此。一些經歷此事的人說，魯塞薩巴吉納只是個生意人。

那種動亂之後，魯塞薩巴吉納逃往比利時並得到國籍，之後又得到美國永久居留權，但是他持續評論盧安達時政，他主要是反對卡加梅總統的施政作風過於偏坦圖西族人。

盧安達主要有兩族，一群是膚色較深的胡圖族，人數佔了盧安達總數的80%，魯塞薩巴吉納就是胡圖族人；另一族是是膚色較淺的圖西族。在比利時殖民時代，比利時人認定圖西族比較高貴，因此大力提拔圖西族，引起兩族的階級仇恨。1994年的盧安達滅絕事件，是胡圖族人大舉殺戮少數的圖西族，而魯塞薩巴吉納以胡圖族身份，盡力保護了圖西族人，不管過程有什麼瑕疵，都是應該給予肯定的，絕對是了不起的勇氣。

(中時新聞網)