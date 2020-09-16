基隆日前連續2日即時性強降雨，大武崙溪一度暴漲，多處道路淹水，市長林右昌16日前往安樂區訪視基層座談，安樂區中崙里長李源林提出，希望盡速推動大武崙溪分洪道，並於河川設淹水警報器，對此，工務處長張元良表示，水利署已在評估分洪道可行性，市府會配合智慧防汛網計畫，在崇崙橋裝淹水感測器監測預警。

林右昌表示，大武崙溪中、長期整治動向，目前會採同步推動，水利署正評估分洪道可行性，並舉行地方說明會，與西定河分洪道會分開，至於中崙里段淹水感測器已安裝，民眾可以下載水利署APP，即時觀看水情資訊。

林右昌說，當時大武崙溪整治短期方案能立馬實施，必須感謝中央協助，目前正請水利署確認規劃設計與施作期程，相關計畫會持續推動，此外，他指出，上週的雨勢、雨量和3年前六二水災1小時雨量一樣，特別提醒日後再遇到類似情況，要以應變颱風態度做好萬全準備。

(中時 )