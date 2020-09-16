桃園市長鄭文燦被外界視為民進黨2024總統大選的大阿哥，他接受網紅採訪時，透露曾經想過選總統。前扁辦主任陳淞山表示，鄭文燦是下一屆總統大選熱門人選，這時應該低調沉潛且謙卑，甚至認為鄭若要中途轉進中央任職，這個位置不應該是行政院長。

陳淞山在《美麗島電子報》發表評論表示，蔡英文總統眼中的「胖周瑜」鄭文燦，第二任桃園市長任期即將到年底過半，他是民進黨內青壯代最耀眼的接班梯隊首選人物，也是下一屆總統大選熱門人選。鄭若要中途轉進中央任職，應該勇敢選擇自己該有的政治戰場來多所磨練，而不是任人擺布當作棋子或強取時機、火候都尚未成熟的職位。最適當的位置應該是總統府秘書長或國安會秘書長，而不該是行政院長。

陳淞山建議，鄭文燦應該低調沉潛且謙卑的態度，才是這個時後該有的心態。任何政治高調的政治炒作，只會讓現任閣揆蘇貞昌與副總統賴清德將他當作政治「假想敵」。這只會對鄭文燦自己所預設編排的政治劇本「變樣」或「走調」，最後反而會得不償失。

針對鄭文燦當桃園市長，是否該做滿到2022，然後再幫民進黨打贏下一屆的桃園市長？陳淞山認為，第二任桃園市長任期過半，就與其他幾位同樣情況的民進黨執政縣市長，一起轉赴中央擔任行政首長？這不僅牽扯到蔡英文總統的人事布局，與民進黨的選戰考量；更重要的關鍵是：鄭文燦到底應該擺在哪個位置？

(中時新聞網)